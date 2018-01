Vem aí a nova tendência nos trajes dos astronautas

Será um salto enorme na moda espacial. Cientistas financiados pela Nasa, a agência espacial norte-americana, estão desenhando um novo traje espacial, o BioSuit, colado à pele, que substituirá o deselegante traje estilo "homem do pneu Michelin", que definiu a imagem do astronauta por 40 anos. Em lugar dos passos cambaleantes e pesados, os astronautas se movimentarão com mais agilidade ao caminhar no espaço ou sobre a superfície da Lua ou de Marte. Eles conseguirão até correr ou saltar dentro do BioSuit, que está sendo projetado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e deve estar pronto em três anos. O novo traje deve pesar apenas 18 quilos ante os 136 quilos da vestimenta atual, o que vai permitir que os astronautas realizem experimentos e reparos nos satélites de maneira mais fácil e rápida. Os cientistas que trabalham no projeto já testaram protótipos sob condições de vácuo e esperam que a nova roupa seja usada bem antes do retorno dos Estados Unidos à Lua, planejado para cerca de 2018, seguido por uma possível missão a Marte. No último dia 4, a Nasa lançou uma sonda para rastrear sinais de água no planeta vermelho, o que pode indicar se já houve vida no local no passado. Ela deve chegar ao destino em maio. A professora Dava Newman, cientista espacial do MIT que conduz o projeto, disse que a roupa usada hoje pelos astronautas da Nasa tem 14 camadas. "Você fica dentro de uma concha pressurizada a gás", destacou. "Um balão com múltiplas camadas. Fica muito difícil trabalhar", completa. As primeiras roupas espaciais foram desenvolvidas na década de 60 pela União Soviética e pelos Estados Unidos, com base nos macacões usados pelos pilotos de aviões bombardeiros. Os modelos atuais ainda são idênticos. O novo traje vai proteger o corpo de temperaturas que variam de 135°C à luz do Sol a 81°C negativos à sombra e contra o perigo de estilhaços de rocha e meteoritos. Para a pressurização dos atuais macacões convencionais contra o vácuo do espaço, o gás é bombeado para dentro deles. O novo traje conta com uma estrutura rígida, em forma de teia, reforçada por um tecido à base de nylon, elastano e de um "polímero com memória". A cabeça do astronauta ainda ficará dentro de um capacete separado, com oxigênio. "Será como usar uma roupa de escafandrista no espaço", afirmou Kevin Fong, especialista britânico em medicina espacial do Johnson Space Center, em Houston, nos Estados Unidos.