Veja as tendências de biquínis e maiôs

Paulistana pode não ter praia por perto, mas nem por isso deixa de adquirir uma nova coleção de biquínis a cada primavera. Basta o tempo esquentar um pouquinho para bater aquela vontade de trocar o cortininha do ano passado por um... cortininha novo! ?O modelo cortininha é um hit nas areias. É muito versátil, porque aumenta o peito pequeno e, se tiver armação, diminui o peito grande?, explica Liana Thomaz, estilista e proprietária da Água de Coco há 20 anos. Este ano, no entanto, aquela que quiser ficar mais na vanguarda terá de variar o top. As partes de cima que foram apresentadas nos desfiles das principais grifes de moda praia do País, e em feiras especializadas no setor, como a Fashion Beach Cabo Frio (realizada no início do mês), são maiores e muito mais trabalhadas, quase blusinhas. Outro ponto forte são as estampas florais e os bordados com brilhos. Agora, quem quiser fazer o mar serenar pode apostar em um modelito navy. As marinheiras, em maiôs brancos ou estampas bi ou tri colores, vão dominar o cenário.