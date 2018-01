Veículo individual é o maior vilão

Cada cidade tem o seu vilão, quando o assunto é a emissão dos gases do efeito estufa. No Rio, por exemplo, ele se personifica no lixo. Mas não é que os paulistanos encontraram seu pior inimigo justamente na sua maior paixão: o carro? O setor de transportes responde sozinho por 40% de todo o gás carbônico emitido pela capital, sendo 74% provenientes dos automóveis e das motos. Não é para menos: da frota registrada de 5,9 milhões de unidades, 4,4 milhões são veículos de passeio e 637 mil, motocicletas. Sem contar os que cruzam São Paulo mas não têm registro na cidade. A relação é de duas pessoas e meia por automóvel na capital, com 11 milhões de moradores. E são 500 novos carros todos os dias. Na Cidade do México, com 18 milhões de habitantes, a proporção é de cinco por veículo. No Rio, com 6,5 milhões de habitantes, o índice é três. Especialistas costumam apontar a utilização dos transportes públicos como a melhor saída para reduzir os congestionamentos e as emissões de CO2 em São Paulo. "A cidade precisa inverter a tendência do uso de automóveis individuais", afirma o ex-secretário estadual do Meio Ambiente Fabio Feldmann. Mas além da resistência dos paulistanos em deixar os carros na garagem (muitos até compram outro veículo só para os dias de rodízio), a teoria esbarra na falta de investimento no setor e na qualidade do serviço. A oferta do transporte por trilhos ainda está muito abaixo do necessário e um dos meios de locomoção mais utilizados em São Paulo continuam sendo os ônibus, a esmagadora maioria movida a diesel. São quase 15 mil unidades, que transportam 5,5 milhões de passageiros ao dia. Embora não sejam os maiores emissores de CO2 do trânsito (posto absoluto dos veículos individuais), os ônibus serão o alvo da primeira - e, por enquanto, única - medida pública para neutralizar a emissão gases de efeito estufa pelos transportes metropolitanos. A partir de janeiro, a Prefeitura vai colocar em circulação 16 ônibus movidos a etanol em oito linhas para analisar seu desempenho. No fim dos testes, que devem levar menos de um ano, será discutida a viabilidade da adoção do álcool hidratado pela frota. O etanol é considerado ambientalmente correto, apesar de emitir níveis de CO2 semelhantes aos de combustíveis fósseis, como a gasolina. A vantagem está na capacidade de reabsorção no processo produtivo. "Com o gás carbônico absorvido pela cana-de-açúcar, o balanço de emissões de gases do efeito estufa pela queima de biocombustível fica praticamente zerado", explica a professora do Programa de Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ Suzana Kahn Ribeiro. Desde 2003 no mercado nacional, os veículos bicombustíveis são uma opção para o uso do álcool. Em São Paulo, 84% dos carros novos emplacados até outubro eram flex fuel. O engenheiro Maurício Assumpção Trielli, especialista em motores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) da USP, ressalta, porém, que esse tipo de motor perde em eficiência. Segundo ele, o aproveitamento da energia liberada na queima da gasolina ou do álcool é menor. "É como um pato, que sabe nadar, andar e voar, mas não faz nada direito." Para Feldmann, um dos idealizadores do rodízio em São Paulo, ações provisórias como a carona solidária estão entre as possibilidades. Ele também defende a criação de ciclovias e de bicicletários. "Em São Paulo, a bicicleta ainda é vista como lazer, quando poderia ser um meio de locomoção", explica Feldmann. A Prefeitura anunciou a inauguração de duas ciclovias para 2008, uma na Radial Leste e outra na Marginal do Pinheiros. "Não é a solução, mas uma grande ajuda para o meio ambiente e o trânsito", diz o secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, que não informou datas para a abertura das faixas. O professor Célio Bermann, coordenador do Grupo de Pesquisa em Sociedade, Energia e Meio Ambiente da USP, considera pouco viável o uso disseminado de bicicletas em São Paulo. "A idéia de achar alternativas aos veículos combustíveis é válida, mas com a atual estrutura e o tamanho da cidade é impensável trocar o carro pela bicicleta." Outra corrente importante de mitigação de CO2 envolve o uso de combustíveis. Para o professor Bermann, a solução está no equilíbrio entre as mudanças na matriz de energia e na forma como as pessoas usam os meios de transporte. "Não há recursos energéticos suficientes para manter um alto padrão de consumo que se estenda a todos os habitantes do planeta."