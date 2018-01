Vaticano lança texto contra clonagem e células-tronco

O Vaticano reafirmou ontem que a vida é sagrada em qualquer estágio e condenou a fertilização artificial, a pesquisa de células-tronco embrionárias, a clonagem humana e as pílulas anticoncepcionais. O documento sobre bioética, aguardado há muito tempo, também afirma que a pílula do dia seguinte, o DIU e os remédios que bloqueiam a ação dos hormônios necessária para manter um óvulo fertilizado no útero caem "no pecado do aborto" e são gravemente imorais. Leia síntese do texto em português Dignitas Personae (Dignidade da Pessoa), documento da Congregação para a Doutrina da Fé, estabelece que a maioria das formas de fertilização artificial "precisa ser extinta" porque "substitui o ato conjugal (...) que é o único capaz verdadeiramente de uma procriação responsável". O documento afirma que apenas a pesquisa com células-tronco adultas é moral.