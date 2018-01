Vaticano lança site conectado ao Facebook

O Vaticano criou um site na internet (www.pope2you.net) que se conecta com a rede social Facebook. Por meio do portal, os usuários poderão trocar cartões-postais virtuais, discursos e mensagens do papa Bento XVI. Também poderão receber notícias em vídeo sobre o Vaticano e o pontífice, na mesma linha que o site Youtube, onde já está presente o Vaticano. O serviço deve começar a funcionar na quinta-feira, quatro dias antes da 43ª Jornada Mundial das Comunicações Sociais, que este ano tem como tema Novas tecnologias, novas relações, promover uma cultura de respeito, diálogo e amizade.