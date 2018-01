Vaticano faz primeiro vôo de peregrinos

O cardeal italiano Camillo Ruini inaugurou ontem, com uma delegação do Vaticano, o primeiro vôo charter organizado pela Santa Sé para levar peregrinos de Roma ao santuário francês de Lourdes (França). A rota está sendo feita pela Mistral Air, empresa do correio italiano, que fechou acordo de cinco anos com a Obra Romana de Peregrinação (ORP), agência de viagens da Igreja. Em 2008, a ORP espera abrir vôos para Fátima (Portugal), Santiago de Compostela (Espanha) e Cidade do México. No encosto das poltronas, vem escrito "Busco tua face, Senhor"