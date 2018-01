Vaticano defende ato de excomunhão

A cúpula do Vaticano voltou a defender a excomunhão dos médicos que realizaram um aborto de gêmeos em uma menina de 9 anos, que havia sido estuprada pelo padrasto em Pernambuco. O argumento: "os gêmeos eram inocentes". O jornal italiano La Stampa publicou ontem declarações do presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina, cardeal Giovanni Battista Re. Para ele, a excomunhão dos médicos foi "justa", mesmo que a interrupção da gravidez tenha sido feita dentro da lei (que permite o aborto em caso de estupro e risco de morte da mãe). A mãe da menina, que autorizou o aborto, também foi excomungada publicamente pela Igreja. Quando o caso da menina veio a público, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, declarou que as pessoas envolvidas no aborto cometeram pecado grave e seriam punidas com a excomunhão, a penalidade máxima prevista pela Igreja Católica. Na avaliação do cardeal Battista Re, a interrupção voluntária da gravidez "representa sempre o assassinato de uma vida inocente e, para o código do Direito Canônico, quem pratica ou colabora diretamente com o aborto cai na excomunhão". "É um caso doloroso, mas o verdadeiro problema é que os gêmeos concebidos eram pessoas inocentes e tinham direito de viver", disse o cardeal. Battista Re é considerado o principal porta-voz dos interesses do Papa Bento XVI na América Latina. Durante sua visita ao Brasil, em 2007, o pontífice insistiu na questão do aborto e falou com representantes do governo contra os projetos de leis que flexibilizam a interrupção da gravidez. A Igreja também é contra o aborto de anencéfalos (fetos sem cérebro) e as pesquisas com células-tronco embrionárias. "A Igreja sempre defendeu a vida e tem de seguir fazendo isso sem se adaptar às correntes da época ou à oportunidade política", disse o cardeal. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também apoiou a excomunhão. Os médicos que fizeram o aborto disseram que a menina, com apenas 36 quilos, corria risco na gravidez e que agiram para proteger sua saúde. Ela e a irmã mais velha, de 13 anos, eram estupradas pelo padrasto, que está preso.