Vaticano adverte para risco de fobia anticristã

A "cristianismofobia" é um problema crescente no mundo e deve ser combatida com a mesma determinação com que se denunciam o anti-semitismo e o antiislamismo, disse ontem o secretário do Vaticano para as Relações Exteriores, Dominique Mamberti. Ele fez a declaração durante reunião anual do grupo católico Comunhão e Libertação. Recordou também o conflito na Índia entre cristãos e hindus, que matou pelo menos 13 pessoas esta semana.