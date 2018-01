Vamos Fugir!

A simbiose verão e escapismo grita na nova coleção da marca Apego (www.apego.com.br), assinada pelas jovens estilistas Monayna Pinheiro e Patrícia Almeida. Os cortes são soltos e as cores vão do cinza ao lilás, passando pelo verde, amarelo e salmão. Shortinhos, regatas, túnicas, vestidos e saídas-de-praia trazem nas estampas pássaros inspirados em um desenho da pintora mexicana Frida Kahlo, que convidam para um refúgio praiano, montanhês, longe do caos cinza. ?Pensamos em uma coisa bem tropical, algo que remetesse à fuga da cidade. Afinal, o último lugar onde alguém pensa em passar o verão é São Paulo?, conta Monayna. A Apego tem só um ano e meio de vida e acaba de abrir a sua loja própria, nos Jardins (Al. Ministro Rocha Azevedo, 760, 3081-3992). A grife também vende em multimarcas descoladas, como o Ellus 2nd Floor (3061-2900) e a Camilla Perrotta (5042-2967).