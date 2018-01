Lembra daquela expressão ‘vamos dar um tempo?’ É mais ou menos da mesma época de ‘amizade colorida’ e ‘chocrível’ (uma mistura ridícula de chocante com incrível). Pois para mim, ‘vamos dar um tempo’ hoje em dia teria outro sentido. Não seria mais aquele eufemismo para ‘vamos terminar o namoro’, como era nos longínquos anos 80. ‘Vamos dar um tempo’, hoje, poderia ser usado para dizer algo como ‘eu preciso do meu tempo’. O tempo é o senhor da razão, dizia uma daquelas camisetas ridículas que o Collor usava. Mas o provérbio português é bom, convenhamos. Administrar o tempo é uma das coisas que nos toma mais tempo (com o perdão do trocadilho) à medida em que crescemos. As semanas passam mais rápido (e os fins de semana também, infelizmente), os meses correm, os anos voam. Nossos relógios biológicos funcionam de uma forma; nossos relógios sociais, de outra. É por isso que precisamos ‘dar um tempo’ de vez em quando.. Não é nada contra nossas mulheres, elas nem sempre são as culpadas. Só às vezes. Mas geralmente é alguma coisa no trabalho, ou até mesmo uma exigência biológica do nosso organismo. O importante é ter um tempo para si, seja para ouvir um disco, ler um livro ou assistir a um jogo de futebol. Só isso. A solidão é um remédio duro, que só deve ser tomado em pequenas pílulas. No mundo moderno, não são só os homens-bomba do Oriente Médio que explodem. Qualquer um pode perder a razão e surtar de vez em quando. Isso acontece porque às vezes sentimos que o mundo é uma ampulheta e nós estamos na parte de baixo, com a areia na altura do pescoço, quase soterrados. Precisamos de um minutinho para respirar fundo, levantar a ampulheta, virá-la ao contrário... e ver o processo começar, tudo de novo. Renascer, enfim. Esse ‘tempo próprio’ não é nossa exclusividade, claro. As mulheres também merecem o seu, seja para conversar com as amigas ou para fazer sei lá o quê que as mulheres precisam fazer. Que o tempo é relativo, como dizia Einstein, já sabemos. O que falta é tempo para definirmos a nossa relação com ele.