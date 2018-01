Vaidade precoce

Playground. As irmãs Bianca e Giula adoram ir às compras na M.A.C., meca do make up

Cada vez mais vaidosas e influenciadas pela mídia e moda, adolescentes e pré-adolescentes deixam as bonecas de lado para experimentarem massagens relaxantes, maquiagem, tratamentos de cabelo e os lançamentos em cosméticos. Miranda Allain, de 15 anos (foto de capa), ao contrário da maioria das meninas de sua idade, que detesta mudanças no cabelo, adora uma novidade. Já usou os fios curtinhos e agora está curtindo os dreadlocks. "Sempre gostei desse visual e quis experimentar."

Os apliques exigem cuidados especiais, conta ela. "É preciso secar muito bem para não ficar com cheiro de mofo e usar um xampu anticaspa." Sua dica para dar brilho e maciez aos fios? "É só passar polpa de abacate, deixar alguns minutos e depois enxaguar." No rosto, usa maquiagem, mas sem exageros. "Para sair, faço um olho mais carregado com lápis ou delineador, e passo um batom clarinho. Quando a maquiagem dos olhos é mais leve, vou de batom vermelho." Tendências? "Não ligo. Vejo o que fica bem em mim", responde. No rosto, como tem pele oleosa, passa um hidratante com textura mais leve. Seus perfumes favoritos são os frutais "com cheirinho exótico."

"O nível de informação de moda dessas garotas é impressionante. São as novas formadoras de opinião", atesta Marselha Tinelli, gerente das categorias maquiagem e infanto juvenil de O Boticário. "Nos grupos de discussão da internet, garotas na faixa dos 12 aos 16 são verdadeiras marqueteiras. Se acham o produto careta, explicam de forma racional o porquê disso. Também atuam como consultoras de beleza, ensinando em vídeos o passo a passo de maquiagem, e dão dicas de produtos."

Segundo Marselha, a linha Capricho, de O Boticário, composta por 58 itens, está entre as 10 marcas top da empresa. Os produtos atendem à faixa de 13 a 19 anos das classes B e C. Na ordem, os cosméticos mais vendidos são gloss, máscara, lápis, corretivo e blush. Geralmente, as compras são feitas com a mesada e a complementação vem do cartão de crédito dos pais. Por isso, os preços são mais acessíveis do que os demais lançamentos.

Criteriosas. As irmãs Bianca e Giulia Falzoni, de 13 e 17 anos, não resistem a uma maquiagem. A Disney das duas é a loja da M.A.C., marca de cosméticos número 1 dos fashionistas e beauty artists. A caçula até ganhou da mãe um estojo completo de make up, usado por maquiadores profissionais. "Tenho também um avental igual aos que são usados pelas atendentes da marca", conta Bianca, acrescentando que o acessório tem bolsos para todos os tipos de pincéis.

Já fez dois cursos com os maquiadores da marca, quando aprendeu todos os truques de maquiagem. "O mais difícil é passar o delineador. Só treinando muito para um traço não ficar mais grosso do que o outro", brinca. Conta que não consegue se ver sem maquiagem e, até mesmo quando vai para a escola, costuma passar base, corretivo, blush e rímel. Os cabelos são compridos. "Uma vez cortei Chanel e odiei!" Esmaltes da moda, produtos de cabelo, perfumes e hidratantes consomem boa parte da mesada da garota.

Sua irmã, Giulia, também adora maquiagem. Em sua nécessaire não faltam base, blush rosinha, sombra, rímel, delineador e lápis, quase tudo das marcas M.A.C. e Lâncome. "Tem vezes que não resisto e compro dez produtos de uma só vez." Para ficar em dia com as tendências, Giulia conta que presta atenção nos maquiadores profissionais e, às vezes, busca informações nos blogs de beleza que pipocam na internet. Além de itens de maquiagem, outro ponto fraco são os perfumes. "Nossa, tenho uma coleção! Um dos meus favoritos é Chance, de Chanel."

A carioca Nina Oyens, de 13 anos, cliente assídua do salão teen Fashion Mix, conta que vai ao local com as amigas. "Gosto de fazer escova, unha e maquiagem quando tem alguma festa. No dia a dia, só passo um gloss, lápis e sombra." Vaidosa, escolhe a dedo o xampu que usa, específico para a sua cor, loiro escuro. Ligada na onda dos esmaltes, adora variar as cores, usando tons diferentes. No dia da foto, escolheu um pink. Perfumes favoritos? "Aqui, os da linha Capricho e, quando viajo, trago o Be Delicious."

Supervaidosa, Jessica Auriemo, de 17 anos, também é cliente fiel dos templos tops de maquiagem, como M.A.C. e Sephora, em Paris, onde compra delineador, sombras, blush, base e corretivo. Também costuma ir todos os fins de semana ao salão de beleza para fazer cabelo, unhas e maquiagem - no caso de alguma festa. A adolescente conta que fez um curso de automaquiagem, mas muitos macetes aprendeu na prática. Depois dos produtos de beleza, vem os cuidados com os cabelos. "Eles são compridos, ondulados e com mechas californianas, mais claras nas pontas. Faço hidratação todo mês no salão." Chocólatra assumida, queima as calorias de uma a duas vezes por semana na academia.