Vai entrar? Deixe sair

Sabe aquela ?ombrada? que você leva toda vez que entra no elevador ou no vagão do metrô sem deixar os que estão lá dentro saírem primeiro? É um aviso. Na próxima vez, será um soco. Brincadeiras à parte, o ?chega pra lá? soa até gentil perto da sua grosseria. Por todos os santos, aprenda: quem sai tem prioridade. Mané! E sem essa de culpar a pressa. Ela não abona a falta de educação. Educação, como diz Barbara Gancia, é boa e conserva os dentes. Concordo que truculência não deveria fazer parte da vida civilizada. Mas a Suíça está longe e argumentos nem sempre são suficientes para inibir a ?tosquice? alheia. Contra a truculência, às vezes, só nos resta a truculência mesmo. Por isso, se você ainda se preocupa com a própria integridade física, decore o mantra: para entrar, deixe sair; para entrar, deixe sair... Na hora de exercer o seu direito à saída prioritária, o faça sem medo. Com uma bela ?ombrada?, se for o caso.