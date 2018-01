Vacina não causa autismo, diz pesquisa

Estudo norte-americano confirmou não haver relação entre o autismo e a vacina tríplice viral, contra sarampo, rubéola e caxumba. Os autores esperam que suas conclusões encorajem os pais a vacinar seus filhos, já que as taxas de imunização vêm caindo nos Estados Unidos e Europa. A pesquisa da Universidade Columbia e dos centros federais norte-americanos para controle e prevenção de doenças, publicado pela revista Public Library of Science, tentou reproduzir os resultados de um estudo de 1998, realizado por Andrew Wakefiled do Royal Free Hospital, na Grã-Bretanha, que apontou um vínculo entre autismo e a vacina. Wakefield enfrenta ação disciplinar do conselho de medicina britânico e dez de seus colaboradores formalmente se retrataram em relação ao estudo original.