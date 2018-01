Vacina de DNA contra esclerose passa por 1º teste

O primeiro teste em seres humanos de um vacina baseada em DNA para combater a esclerose múltipla foi considerado um sucesso por médicos americanos. A vacina funciona refreando a ação do sistema imunológico, que se torna hiperativo nas pessoas que têm a doença. Um pequeno grupo de células imunológicas começa a atacar o revestimento de mielina que envolve o sistema nervoso central. Essa cobertura ajuda a garantir que os sinais enviados ao longo dos nervos viajem rapidamente. Os médicos chefiados por Amit Bar-Or do Instituto de Neurologia de Montreal, no Canadá, desenvolveram uma vacina que contém filamentos de DNA produtores de mielina. No estudo, 30 pacientes receberam injeção nos músculos. O objetivo principal foi testar a segurança da vacina, a primeira a ser administrada em seres humanos para tratar uma doença auto-imune como a esclerose múltipla. Os efeitos colaterais tiveram duração breve e foram considerados moderados, segundo relatório publicado na revista especializada Archives of Neurology. CONTAGEM DE LESÕES Entre outras verificações, os pacientes foram submetidos a escaneamento do cérebro por ressonância magnética para examinar os danos causados pela doença. À medida que a esclerose múltipla progride, produz lesões que podem ser contadas e dimensionadas. No experimento, os pesquisadores viram o número de lesões cair até 64%. O tamanho das lesões também diminuiu, até 83%. Os pesquisadores ficaram empolgados, mas pediram cautela. "Demonstramos nesse primeiro teste que o método é seguro e bem tolerado", escreveram. A equipe de pesquisadores começou agora uma experiência de maiores proporções: 12 meses de duração e 290 pacientes envolvidos. A esclerose múltipla é uma doença degenerativa que atinge de 10 a 80 de cada 100 mil habitantes, dependendo da região do planeta.