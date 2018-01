Vacina contra malária reduz contágio em até 65%, diz estudo

Uma vacina experimental contra a malária conseguiu baixar 53% a 65% os casos da doença entre crianças. Os resultados foram obtidos por dois ensaios clínicos realizados na África. "É a primeira candidata a vacina contra a malária que mostra uma proteção significativa em laboratório e em estudos clínicos de campo", afirmaram William Collins e John Barnwell, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, em editorial que acompanha o estudo publicado no New England Journal of Medicine. A cada ano, a malária mata cerca de 1 milhão de pessoas e atinge 250 milhões de vítimas. A vacina foi inicialmente desenvolvida pela farmacêutica GlaxoSmithKline no final da década de 1980 e testada em voluntários americanos. O laboratório se associou em 2001 a uma organização sem fins lucrativos, a Path Malaria Vaccine Initiative, para testar a vacina em bebês africanos. Foram acompanhados, separadamente, dois grupos no Quênia (894 crianças de 5 a 17 meses) e na Tanzânia (340 menores de 12 meses). Os pesquisadores concluíram que a variante da vacina reduziu os episódios de malária em no mínimo 53% em um período médio de 8 meses.