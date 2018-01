Vacina contra dengue será testada em janeiro

A partir de janeiro, o Instituto Butantã começará a testar uma vacina contra a dengue em seres humanos. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o instituto, a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde, o National Institute of Health (NIH, dos EUA) e a Fundação Path - comandada pelo magnata americano Bill Gates. Ontem, pesquisadores do NIH estiveram no Butantã para conferir os resultados da fase de testes pré-clínicos da vacina. O estudo demonstrou que, em macacos, a vacina teve eficácia de 100%. O produto deverá ser eficaz contra os quatro tipos de vírus da dengue. No Brasil, até o momento, circulam os tipos 1, 2 e 3. Ao ser infectada uma vez, a pessoa fica imune ao sorotipo que a contaminou, mas pode ser infectada pelos demais. A dengue hemorrágica normalmente ocorre na segunda infecção. O Butantã é a instituição de pesquisa em estágio mais avançado de desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. A tecnologia para a produção da vacina é similar à aplicada nas de raiva e rotavírus, já produzidas no centro de pesquisas. "Nessa primeira fase, a vacina será testada em adultos saudáveis para medirmos a segurança", diz Isaías Raw, presidente do instituto. A fase seguinte de testes começará por volta de setembro de 2008, quando as infecções começam a aumentar. "Esperamos que ela esteja disponível até 2010, o que é uma corrida contra o tempo", diz Raw.