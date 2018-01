Usuário critica lentidão e bloqueio de downloads

Entrar na terceira geração da telefonia celular pareceu uma boa idéia para o consultor Ruy Carneiro. "Trabalho em casa e achei que, com um modem 3G, poderia levar a internet comigo quando viajasse ou estivesse na rua." Mas a velocidade da conexão o deixou decepcionado. "Assinei um plano de 1 megabit por segundo (Mbps) da Claro, mas normalmente me conectava a 50 kilobits por segundo (Kbps). Só na última semana aumentou para 500 Kbps. Mas 1 Mbps é conto de fadas." Carneiro esperava trocar a banda larga de casa pela 3G, mas, por conta da instabilidade, já decidiu continuar com as duas conexões. O publicitário Tiê Lima não tomou precauções. Assinou o plano 3G em janeiro e cancelou a internet de casa. Só que a conexão era lenta demais e Lima pediu a banda larga de volta. "Nunca fiz download com mais de 8 KB/s. Parece internet discada em horário de pico." Um levantamento realizado a pedido do Estado pelo site ReclameAqui, no qual consumidores fazem queixas sobre serviços, mostra que, no mês passado, das 300 reclamações contra a Claro, 160 estavam relacionadas à 3G. A operadora admite que está com problemas na rede porque não esperava um volume tão alto de tráfego de dados. Clientes dizem ainda que programas de downloads e troca de arquivos, como o eMule, estão bloqueados. "Temos restrições a esses programas porque precisamos ter um mínimo de eficiência para oferecer um serviço de qualidade", diz Fiamma Zarife, diretora de Serviços de Valor Agregado e roaming da Claro. Para o professor José Ewerton Farias, diretor do Instituto de Estudos Avançados em Comunicações, a banda larga fixa não tem substituto. "Mesmo com as taxas de transmissão mais folgadas das tecnologias 3G, a largura de banda das redes móveis é muito restrita", afirma. Para o técnico de informática Wagner Jacinto, a 3G é a única opção à internet discada. "É uma conexão para uso simples, ler e-mail, entrar no Orkut. Mas meu negócio é download, ver vídeo e jogar em rede pelo videogame. Para isso não serve."