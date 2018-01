A Universidade de São Paulo (USP) começou a divulgar na semana passada as vagas disponíveis para o processo de transferência de alunos de outras universidades. Já foram publicadas 448 vagas em todas as áreas e a previsão é de que mais 352 sejam oferecidas nesta semana. A prova da 1.ª fase do processo será feita no dia 26 de julho.