A Fuvest publicou a relação de candidatos para as vagas reservadas a alunos que pedem transferência de curso. O mais disputado é o de Ciências Médicas, de Ribeirão Preto, com 90 candidatos por vaga. A relação completa está no site da instituição (www.fuvest.br). O exame de transferência será realizado no domingo. Ao todo, são 2.688 candidatos para 649 vagas.