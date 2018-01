USP debate melhor ocupação do campus

Começa quinta-feira, no campus da Universidade de São Paulo (USP), o Fórum Permanente sobre Espaço Público: A USP e a Especificidade de seus Campi. O objetivo é debater o uso, a ocupação e a destinação do campus universitário público. O evento será transmitido no site www.iptv.usp.br. As inscrições para as palestras e para participação nos grupos de trabalho podem ser feitas pelo e-mail espacousp@usp.br. Informações pelo telefone (0xx11) 3091-4600.