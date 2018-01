USP dará curso de Ciências à distância

O curso de Licenciatura em Ciências será o primeiro da graduação da Universidade de São Paulo a ser oferecido à distância. Aprovado ontem em sessão do Conselho Universitário, fará parte do Programa Universidade Virtual do Estado (Univesp) e focará na formação de professores de ciências para o ensino fundamental. O vestibular, a ser realizado pela Fuvest, será específico para essa modalidade, e professores sem curso superior que atuem na educação básica, entre outras categorias, terão bônus. Da carga de 2.835 horas, 52% será desenvolvida à distância; entre as atividades presenciais está o estágio supervisionado. Serão 360 vagas anuais em quatro polos com 90 alunos, em São Paulo, Ribeirão Preto, Piracicaba e São Carlos.