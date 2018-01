USP abre inscrição para avaliação seriada

A Secretaria de Estado da Educação e a Universidade de São Paulo (USP) abrem hoje as inscrições para estudantes de ensino médio das escolas estaduais que queiram participar do Programa Avaliação Seriada (Pasusp). O prazo vai até o dia 22. A prova, composta por 50 questões de múltipla escolha, será aplicada no dia 19 de outubro e o resultado pode ser revertido em bônus adicional de até 3% na nota da primeira e da segunda fase do vestibular da Fuvest.