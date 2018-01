USP abre as portas para escolas

Será lançado no fim do mês um projeto que abrirá as portas da Universidade de São Paulo (USP) aos alunos do ensino médio da rede pública. O Programa de Pré-iniciação Científica vai acolher 400 alunos e 62 professores indicados pela Secretaria de Educação. Durante um ano, desenvolverão trabalhos de pesquisa em laboratórios da USP, acompanhados por pesquisadores da instituição. A idealizadora do projeto e pró-reitora de Pesquisa da USP, Mayana Zatz, afirma que muitos estudantes da rede pública vêem a instituição como ideal inatingível. "Com o programa queremos mudar essa percepção e despertar o gosto pelo pensamento científico e crítico", explica Mayana. Pedro Bombonato, pesquisador da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e um dos responsáveis pelo programa, afirma que serão oferecidas vagas em todas as grandes áreas do conhecimento - Humanidades, Exatas e Biológicas - e nos sete câmpus da universidade, dentro e fora de São Paulo. Poderão participar alunos do 1.º e 2.º ano do ensino médio. Uma iniciativa semelhante já é realizada, durante as férias do início do ano, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Na última edição, participaram 125 jovens.