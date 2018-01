Começam em junho as inscrições para o processo de transferência para as 729 vagas ociosas da USP. O processo seletivo é aberto a estudantes de cursos superiores do Brasil e do exterior, exceto alunos de cursos sequenciais. A taxa é de R$ 95 e as inscrições devem ser feitas no site da Fuvest (www.fuvest.br).{HEADLINE}