Uso pode levar à intoxicação

As quadrilhas sofisticaram suas operações e começaram a colocar no mercado remédio falsificado que simula os efeitos colaterais. "Isso foi detectado de março para cá", diz o secretário executivo do Ministério da Justiça, Luiz Paulo Barreto. O objetivo é enganar o consumidor. Ao tomar medicamentos falsos para emagrecer, por exemplo, a pessoa pode ter a sensação de estar com a boca seca. Além disso, há os que provocam sono e dor de cabeça. "O que faz sentir esse efeito a gente não tem nem ideia. Pode ser veneno, uma droga."