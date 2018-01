O Departamento de Energia dos EUA anunciou aplicação de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 1,9 bilhão) para reiniciar o plano de construir uma usina de carvão que promete capturar 60% de suas emissões de CO2 e estocá-las no subterrâneo. O valor é suficiente para metade dos custos de planejamento e construção. No ano que vem, deve ser tomada a decisão sobre a obra.