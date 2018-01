Universidade do ABC adota novo sistema desde a fundação

A Universidade Federal do ABC (UFABC), em Santo André (SP), já aplica as novas propostas educacionais das instituições federais de ensino superior. Criada em 2006, prevê um ciclo básico para os 1.500 estudantes que ingressam anualmente na universidade. Para todos, a porta de entrada é o Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Depois de três anos, já com o diploma de bacharel, podem optar por cursos tão diferentes quanto Licenciatura em Biologia ou Engenharia Aeroespacial. "A estrutura do currículo diminui as chances de o aluno se frustrar com sua escolha profissional depois de se formar", afirma Alfredo Del Sole Lordelo, coordenador do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica. Os alunos concordam. Maíra Sabadin Batista, de 18 anos, conta que estava indecisa quando prestou vestibular. "Foi um alívio não ter de escolher o curso na época", comenta, com um sorriso. Está no terceiro trimestre, pois a UFABC adota um modelo diferente das universidades tradicionais: os cursos não são semestrais ou anuais. Maíra ainda não decidiu qual carreira pretende seguir, mas já restringiu as opções: Bioengenharia ou Engenharia da Informação. Tâmela Bachega, de 20 anos, está no sétimo semestre. Quando entrou na UFABC, queria fazer Bioengenharia. Química foi sua segunda opção, também abandonada. Agora, mais segura, decidiu cursar Engenharia Aeroespacial. Marcos Vinicius Silva, também de 20 anos, planejava tornar-se Bacharel em Ciência da Computação. Agora, pretende ser físico. Segundo Silva, uma das facilidades na instituição é cursar disciplinas no período da noite, mesmo tendo ingressado no diurno. Há também a possibilidade de sair da universidade com dois diplomas (além do certificado de bacharel em Ciência e Tecnologia). Camila Prado e Rafael Tristante, ambos com 18 anos, estão no terceiro trimestre, mas já decidiram: querem cursar Engenharia de Materiais e Química. "São complementares", opina Camila. Tristante explica que basta ficar mais dois anos na faculdade para concluir a segunda graduação. "Há matérias comuns nos dois currículos", aponta. DOCENTES As mudanças não afetam só os alunos. Na UFABC, os professores abandonaram a tradicional divisão por faculdades e departamentos e instituíram centros multidisciplinares. "Surgem grupos de trabalho que incluem pesquisadores de várias áreas e com formações diferentes, o que é ótimo para a universidade", explica Lordelo.