A Universidade do Estado da Bahia (Uneb), segunda mais importante universidade pública do Estado, anunciou ontem o cancelamento do vestibular 2009, que seria realizado hoje e amanhã. Segundo a instituição, a empresa Consultec, que elabora os testes, recebeu uma denúncia de vazamento de questões das provas. Mais de 46 mil pessoas estão inscritas para o exame.