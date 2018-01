Unisanta não terá de cortar vaga, diz MEC

O MEC admitiu em nota que errou ao incluir a universidade Santa Cecília (Unisanta), de Santos, na lista divulgada na quarta-feira com as instituições que terão que reduzir o número de vagas do curso de Direito. Segundo o Coordenador-Geral de Supervisão do MEC, Jorge Gregory, a inclusão da Unisanta na lista foi "problema exclusivamente técnico" ocorrido durante a inclusão de dados em uma planinha com uma fórmula usada durante a avaliação.