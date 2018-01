As inscrições para o vestibular 2008 da Universidade Federal de São Paulo, que seriam encerradas ontem, continuarão até dia 15. São 1.203 vagas (das quais 117 pelo sistema de cotas) para 19 cursos em 5 campi. Entre as novidades deste ano está a oferta do dobro de vagas para o curso de Ciências da Computação. em S. José dos Campos.