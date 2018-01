Unifesp faz mutirão contra hepatite C

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) promove neste sábado, das 8 às 17 horas, um mutirão de detecção da hepatite C no Ambulatório de Infectologia, localizada na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. O objetivo é conscientizar a população sobre a doença, mostrando a importância do diagnóstico e do tratamento precoce. A campanha oferece testes de detecção e assistência gratuita aos portadores. Terceira maior causa de morte no mundo, a hepatite C, segundo dados do Ministério da Saúde, afeta 1% a 2% da população brasileira.