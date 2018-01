Unifesp esclarece questões erradas

A banca elaboradora do vestibular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) manifestou-se ontem sobre as cinco questões da prova de conhecimentos gerais - aplicada na quarta-feira - contestadas por professores. Decidiu-se manter como corretas as respostas do gabarito para as questões 67 e 73 de história, 29 e 30 de biologia. Para a questão 14 de matemática serão aceitas as alternativas "C" e "E". Deixaram de comparecer ontem à prova de conhecimentos específicos cerca de 15% dos 23.456 inscritos.