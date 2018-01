A Unicamp realizou, pela primeira vez, a transferência de uma patente já com sua marca registrada. Trata-se da tecnologia de um reagente químico com a marca Fentox e Fentox TPH, desenvolvida na Unicamp e licenciada para produção e comercialização pela Contech Produtos Biodegradáveis, empresa no interior de São Paulo. O processo minimiza efeitos de corantes sobre o ambiente.