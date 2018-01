Unicamp terá 480 novas vagas

O coordenador do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Leandro Tessler, anunciou ontem outras mudanças no exame seletivo do ano que vem, além da isenção parcial da taxa de inscrição prevista em lei estadual. A principal delas é a criação de 480 vagas em 8 novos cursos que serão dados no primeiro ano de funcionamento do câmpus de Limeira. O vestibular 2009 oferecerá 3.434 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Os novos cursos são: Gestão de Políticas Públicas, do Agronegócio, de Comércio Internacional e de Empresas; Ciências do Esporte; Nutrição; Engenharia de Produção e de Manufatura. Entre outras alterações anunciadas, o coordenador informou que, no próximo vestibular, os candidatos poderão fazer até duas opções de cursos em vez de três. Todos os detalhes no site www.comvest.unicamp.br.