Unicamp Limeira abre as portas

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) inaugura, em 2009, mais um câmpus, a Faculdade de Ciências Aplicadas, em Limeira (SP). A princípio serão oferecidas 480 vagas, em 8 cursos inéditos na universidade, 3 deles inéditos no País. Mas, quando estiver funcionando totalmente, em 2012, o câmpus oferecerá mil vagas, em 15 cursos. Esta é a maior expansão em toda a história da universidade, diz o reitor José Tadeu Jorge. "Aumentar 480 vagas significa crescer 17%. É o maior aumento no número de vagas, de uma só vez, na história da universidade." Com os novos cursos, o número de vagas da Unicamp passa de 2.830 para 3.310 em 2009. Nesta primeira etapa foram abertas vagas para os cursos de gestão de Empresas, de Políticas Públicas, de Comércio Internacional, de Agronegócio, Engenharia de Produção e de Manufatura, Nutrição e Ciências do Esporte. Os cursos de Gestão de Agronegócio, Gestão de Comércio Internacional e Engenharia de Manufatura, com a configuração acadêmica dada pela Unicamp, são inéditos no País. Conforme o reitor, além destes, o Conselho Universitário já aprovou outros quatro cursos para o novo câmpus: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Produção Cultural e Restauro e Conservação. "Alguns provavelmente devem entrar no vestibular 2010", prevê Tadeu Jorge. E ainda há outros quatro cursos em tramitação: Informática Biomédica, Licenciatura em Ciências da Natureza, Design Industrial e Psicologia. Mas um deles deve ficar de fora, já que o projeto do câmpus prevê apenas 15 cursos. A nova Unicamp ocupa área de 500 mil metros quadrados. Já foram, até agora, realizados 10 mil metros quadrados de obras físicas. Além das salas de aulas, já em 2009 os alunos terão à disposição anfiteatro, biblioteca, salas de informática e laboratórios. USP A Universidade de São Paulo (USP) também tem novidades para 2009: os cursos de Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, câmpus de Pirassununga (SP), e o Bacharelado em Astronomia, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, no câmpus de São Paulo (SP). O curso de Medicina Veterinária oferecerá 60 vagas, em período integral. Já o Bacharelado em Astronomia, também em período integral, oferecerá 15 vagas. Outros cursos da USP também tiveram o número de vagas ampliadas. Ao todo, a universidade amplia o número de vagas de 10.302 para 10.557 em 2009.