A Universidade Estadual de Campinas anunciou ontem a ampliação do número de vagas em 17%. Membros do Conselho Universitário aprovaram a criação de 480 vagas. Das 2.830 vagas existentes, a universidade passará a ter 3.310. É o maior acréscimo realizado de uma só vez na história da universidade. As vagas foram criadas com a aprovação dos oito primeiros cursos de graduação do câmpus em construção em Limeira.