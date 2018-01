Unicamp abre inscrição para o vestibular

As universidades estaduais e federais de São Paulo já têm calendário fechado para o vestibular de 2010. O período de inscrições começa na próxima semana e vai até meados de outubro. Algumas instituições tornaram obrigatória a participação no novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) será a primeira a abrir as inscrições, cujo formulário estará disponível na internet a partir da próxima quinta-feira, dia 13. A novidade deste ano é o aumento do número de vagas para o curso de Física noturno (de 30 para 40). Em 2010, a Unicamp oferece 3.444 vagas em 66 cursos, incluindo a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. No ano passado, 49.322 pessoas se inscreveram. Já as inscrições para a Fuvest, o vestibular para ingresso na Universidade de São Paulo (USP), poderão ser feitas a partir do dia 28, exclusivamente pela internet. A primeira fase será em 22 de novembro, com aplicação de uma prova com 90 questões. O número total de vagas para 2010 é de 10.797. A USP também anunciou a criação de um novo curso para o ano que vem, o de Engenharia de Materiais e Manufatura, que contará com 50 vagas na Escola de Engenharia da unidade de São Carlos. Outra novidade é o aumento de vagas para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, cuja forma de ingresso é por meio da Fuvest. O vestibular de 2010 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) também passará por mudanças. Antes, era aplicado em uma única fase em três dias seguidos para todos os candidatos. Agora, o exame terá duas fases: a primeira, com conhecimentos gerais, será eliminatória, e a segunda tratará de conhecimentos específicos. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 8 de setembro, também obrigatoriamente pela internet. ENEM OBRIGATÓRIO Algumas instituições tornaram obrigatória a participação no Exame Nacional do Ensino Médio, que será aplicado nos dias 3 e 4 de outubro. As inscrições do exame, porém, estão encerradas. Uma delas é a Universidade Federal do ABC (UFABC), que decidiu adotar o Enem como única avaliação em 2010. O outro caso é a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), cuja primeira fase vai considerar obrigatoriamente o Enem 2009, não aceitando o resultado de anos anteriores. Já a Unifesp vai usar o resultado do Enem de forma parcial (duas fases) ou como única avaliação. Em qualquer caso, o exame é obrigatório.