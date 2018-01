Em uma ação coordenada entre autoridades de vários países, a União Européia começou ontem a investigar as maiores empresas farmacêuticas. Bruxelas quer saber se as companhias fizeram acordos ilegais de preço ou de patentes para evitar colocar no mercado remédios genéricos e com custos menores. Empresas na Inglaterra, Suécia, França e de outros países foram inspecionadas.