A Universidade Estadual Paulista (Unesp) registrou 8,7% de abstenção no terceiro e último dia de vestibular - 694 inscritos faltaram. Candidatos fizeram prova de língua portuguesa e redação. Das cinco questões contestadas no domingo, apenas uma foi anulada. O resultado será divulgado no dia 22 de julho e a matrícula será no dia 27.