A Universidade Estadual Paulista (Unesp) convocou ontem candidatos da lista de espera para matrícula. A relação completa está no site www.estadao.com.br/e/a15. As matrículas serão amanhã, na unidade onde o aluno vai estudar. É preciso levar duas fotos 3x4 e duas cópias (e originais) de certificado de conclusão do ensino médio, histórico, certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor e certificado militar.