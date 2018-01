Unesp divulga lista com taxas de isenção

A Universidade Estadual Paulista (Unesp ) divulgou ontem a lista com os 6.398 candidatos beneficiados com a isenção do pagamento da taxa de inscrição de R$ 100 para o vestibular 2008. A lista pode ser acessada no site www.unep.br. Cerca de 15 mil estudantes pediram o benefício. No fim do mês passado, uma liminar chegou a obrigar a instituição a oferecer a isenção para todos os alunos da rede pública. No entanto, na semana passada, a Unesp conseguiu reverter a decisão.