Unesp catalogou coaxos de sapos, rãs e pererecas

Sapos, rãs e pererecas são animais que também podem ser diferenciados pelo canto - ou coaxo -, assim como as aves. Cada espécie tem o seu. Nos últimos anos, pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Rio Claro produziram dois guias sonoros de identificação, que podem servir tanto para trabalhos científicos quanto para matar a curiosidade de uma noite no sítio. O primeiro CD, lançado em 2005, registra o canto de 70 espécies da mata atlântica, acompanhadas de um livro com fotos e dados sobre cada uma. O segundo, de 2007, apresenta os coaxos de 60 espécies de áreas abertas, como cerrado e Pantanal.