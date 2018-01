Unesp aprova mudanças no vestibular

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aprovou ontem, em primeira votação, mudanças no seu vestibular a partir deste ano. A prova passará a ser feita em duas fases, uma em novembro e outra em dezembro. Além disso, as questões deixarão de ser divididas em matérias, valorizando a interdisciplinaridade, tendência registrada também na Fuvest. Segundo o documento aprovado pela Câmara Central de Graduação da Unesp, as provas - tanto da primeira fase como da nova segunda fase - serão divididas em três "conjuntos nucleadores". O documento segue para votação, que deve ocorrer nas próximas duas semanas, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O primeiro conjunto será Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que abrange as áreas de português, língua estrangeira, educação física, arte e informática. O segundo se chamará Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, com questões de matemática, física, química e biologia. O último bloco, Ciências Humanas e suas Tecnologias, incluirá as tradicionais história e geografia, mas terá ainda sociologia, antropologia, política e filosofia, disciplinas normalmente não cobradas nos vestibulares. "São áreas que já fazem parte do currículo do ensino médio, por isso têm de estar na prova também", disse ao Estado a pró-reitora de Graduação da Unesp, Sheila Zambello de Pinho. A Unesp é única entre as universidades estaduais de São Paulo que ainda realiza o exame em uma só etapa. A prova foi feita no ano passado por 74.976 candidatos, que concorreram a 6.374 vagas em 18 cidades do Estado. Atualmente, o vestibular é feito em três dias seguidos, o primeiro com 84 questões de múltipla escolha, o segundo com 25 perguntas dissertativas de áreas relacionadas ao curso escolhido e outras 10 somente de português no último dia, além da redação. No novo modelo, a primeira fase terá 90 questões. A segunda terá 18 questões de todas as disciplinas (também com a divisão apenas por conjuntos) e a redação. O número de perguntas nas duas fases é o mesmo que a Fuvest pretende adotar neste ano, se for aprovado o documento com mudanças na prova proposto pela Universidade de São Paulo (USP), como mostrou com exclusividade o Estado na segunda-feira. Segundo Sheila, a criação da segunda fase do exame permitirá que as questões dissertativas sejam corrigidas mais criteriosamente. Os pontos das duas etapas serão considerados na contabilidade da nota. A coordenadora do Curso e Colégio Objetivo, Vera Lúcia da Costa Antunes, aprova as alterações. "A proposta da Unesp segue a tendência do Exame Nacional do Ensino Médio e de outros vestibulares que privilegiam a capacidade de leitura e de relacionar conhecimentos", afirma. "Isso é ótimo. Faz com que o ensino médio tenha mais cuidado na formação interdisciplinar e crítica dos alunos." COLABOROU ALEXANDRE GONÇALVES