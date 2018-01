Unesp anula questão de inglês em primeiro dia do vestibular

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) anulou por volta das 21 horas de ontem uma questão da prova de conhecimentos gerais, realizada por cerca de 65 mil candidatos. Segundo professores ouvidos pelo Estado, por causa de um erro na conjugação de um verbo, a pergunta de inglês de número 77 não tinha resposta correta. A banca elaboradora do exame foi avisada e reconheceu o problema no início da noite. Confira as questões e o gabarito "Por um provável erro de grafia no enunciado, a questão ficou sem resposta. O aluno somente chegaria à alternativa apresentada como correta no gabarito por eliminação, o que não é adequado para uma prova de vestibular", disse a professora Cristina Armaganijan, do Curso e Colégio Objetivo. A pergunta tinha um texto sobre agricultura. Professores também questionaram a questão 15, de biologia, que tratava de evolução. Segundo Sezar Sasson, do Curso Anglo, não havia nenhuma alternativa correta e, portanto, também deveria ser anulada. O coordenador-geral do Anglo, Nicolau Marmo, critica ainda a falta de clareza na redação das questões de física. "Várias delas tinham problema no enunciado." A Fundação Vunesp, que realiza o exame, não se manifestou sobre essas questões. Outro parecer pode ser divulgado nos próximos dias. A prova foi considerada fácil pelos professores de cursinhos. Segundo eles, o exame seguiu o estilo de anos anteriores, ou seja, cobrança de conhecimentos básicos de cada disciplina. O professor Giuseppe Nobilione, do Objetivo, considerou a prova de matemática criativa e bem elaborada. "As questões traziam textos sobre temas atuais como desmatamento. O candidato tinha de ler e entender bem o texto para responder à questão." Dos 75.003 inscritos, 10.335 não compareceram ao primeiro dia de prova, um índice de abstenção de 13,8%. No ano passado, esse número tinha sido de 21,3%. O vestibular da Unesp continua hoje e amanhã, com provas de conhecimentos específicos, redação e questões dissertativas de português. "Achei uma das provas mais fáceis que já fiz da Unesp", disse Eduardo Witsmiszyn, de 23 anos, que fez o exame pela quinta vez - ele pleiteia uma vaga no curso de Medicina. "A maior parte das questões manteve o nível da prova do ano passado, que já tinha sido fácil. Só tive dificuldade nas perguntas de história." Carolina Espezio, de 18 anos, tem a mesma opinião. Candidata ao curso de Biologia, esta foi sua segunda tentativa na Unesp. Por conta da experiência do ano passado, estava apreensiva com as questões de matemática, mas sofreu mesmo com as perguntas de história. "Caíram temas não tão comuns, como o Egito", disse. Embora tenha considerado a prova de história tranqüila e bem elaborada, o professor Daily de Matos Oliveira, do Objetivo, disse que houve uma surpresa: "A questão 50 tratava de filosofia, o que não é comum. Quem não conhece Platão não saberia responder." O coordenador-geral do Anglo diz que a questão 56 apresentou dificuldade acima da média. "Era preciso conhecer bem a obra de Castro Alves para responder." Para o candidato estreante Felipe Pereira Meneses, de 18 anos, o nível da prova foi médio. "Estava com medo das questões de física e matemática, mas acabei sofrendo com as de química", declarou Felipe, que pretende cursar Fisioterapia. "Mas achei o vestibular da Unesp bem mais tranqüilo que o da Fuvest." Candidato ao curso de Medicina Veterinária, Bruno Pegoraro, de 19 anos, prestou Unesp pela primeira vez e nem usou as quatro horas disponíveis. "Achei as questões relativamente tranqüilas, nada tão complexo como imaginava." A prova de conhecimentos gerais teve 84 questões de múltipla escolha das disciplinas de geografia, história, língua estrangeira (inglês ou francês), química, física, biologia e matemática. Os cursos mais concorridos são Medicina, em Botucatu (115,6 candidatos por vaga), Direito diurno, em Franca (49,3), e Engenharia de Produção Mecânica, em Guaratinguetá (32,9). Os candidatos disputam 6.374 vagas para 153 cursos em todo o Estado. O resultado será divulgado em 30 de janeiro nos sites da Vunesp e Unesp, e nas unidades da Unesp.