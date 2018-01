A inauguração do câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) na Barra Funda foi transferida para 2.ª-feira. Inicialmente marcado para o dia 7, o evento foi transferido para se adequar à agenda do governador José Serra. Mesmo assim, ele não participará. A Unesp fará uma cerimônia menor e haverá outra data para a abertura oficial do câmpus.