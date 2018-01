Unesp abre inscrição para processo seletivo

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu ontem as inscrições pela internet para seu vestibular de meio de ano. O valor da taxa é de R$ 105 e o prazo termina no dia 8 de junho. Nesta edição do vestibular são oferecidas 630 vagas em sete cidades do interior. As provas serão realizadas em fase única, nos dias 5, 6 e 7 de julho nas cidades onde há oferta de vagas e também em Campinas, Guaratinguetá, São José do Rio Preto e São Paulo. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 22 de julho. Mais informações pelo Disque Vunesp: (0xx11) 3874-6300 (dias úteis, das 8 às 20 Horas).