Unesp abre hoje inscrição via site

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abre hoje as inscrições para o Vestibular Meio de Ano 2009. São 630 vagas, divididas em 10 cursos: Agronomia; Administração; Engenharias Ambiental, Civil, de Controle e Automação, de Produção, Elétrica e Mecânica; Geografia e Zootecnia. Os candidatos podem se inscrever até 8 de junho e somente pela internet, no site vunesp.com.br. A taxa é de R$ 105. As provas ocorrem nos dias 5, 6 e 7 de julho. A lista de aprovados será divulgada em 22 de julho e a matrícula será no dia 27.