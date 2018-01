Underwear para passeio

Incrível como tão pouco pano pode gerar tanto frisson, movimentar um mercado milionário e estimular muito a criatividade dos estilistas. Inventar moda para calcinha e sutiã é uma das especialidades brasucas, e as novidades para a próxima temporada serão apresentadas pelos principais confeccionistas do setor, a partir de domingo, na 4ª edição do Salão Lingerie Brasil (no Centro de Exposições Imigrantes). Fechado para lojistas, o evento espera receber 10 mil visitantes e gerar negócios estimados em R$ 180 milhões, equivalente a três meses de produção de potências do ramo, como Darling, Del Rio, Liz, Marcyn, Morisco, Nu.Luxe, Scala, Trifil, Underforms, entre outras. O sucesso do segmento se justifica por um detalhezinho: a clientela. "A mulher brasileira gosta de lingerie sensual, mas exige conforto", diz Ana Flôres, diretora da New Stage, empresa responsável pela realização do evento. Essa preferência forçou a indústria a buscar novas matérias-primas e a aprimorar a modelagem, sem perder de vista a belezura das peças. "Deixar sutiã aparecer era sinal de desleixo, agora o underwear está cada vez mais outwear. As mulheres escolhem lingerie para combinar com a roupa", garante Ana. Quem se surpreende com o desejo feminino de renovação dos estoques de biquíni - mulher que é mulher sempre quer ter uma peça nova a cada verão - pode ficar chocado com a relação das moças com a lingerie. "Ela pode estar com a gaveta cheia de sutiãs, mas diz que não tem nenhum", conta a consultora. Outro fenômeno notado no segmento é a evolução da chamada lingerie funcional, aquela que levanta o peito, encolhe a barriga, empina o bumbum, esconde o culote. Costumavam ser horrendas, agora estão cada vez mais charmosinhas. A Liz, por exemplo, apresentará sua linha ‘Estética Sem Limites’, uma lingerie que, sem comprimir o corpo, garante disfarçar o que incomoda no corpo feminino. A Plié também chega à feira com a Control Line, desenvolvida para suporte e correção corporal, que possibilita (dizem) a redução das medidas em até 5 centímetros, além de disfarçar celulite, gordurinhas localizadas e pequenas imperfeições. Para poder circular sem se esconder, a lingerie vem seguindo cores, temas e tendências de moda. Na Darling, a linha Gloss tem alças metalizadas e detalhes de argolas de metal niquelado. Em Picnic, o destaque são as estampas de listras e flores. Aplicações de cristais Swarovski estão nas peças feitas de cetim e renda da Liebel. A Matize usa bordados e strass. Já a Marcyn aposta no nome de Ana Hickmann, que lança coleção com uma cartela de tons flúor. Entre os materiais, a coleção Baboo, da Un.i e Nu.Luxe, foi desenvolvida com tecido ecológico, feito de fibra de bambu. Os lançamentos da feira chegarão ao varejo - estimado em 22 mil lojas em todo o País - daqui a um mês. Vá abrindo espaço nas gavetas... Lançamentos Da moda íntima básica às calcinhas e sutiãs criados para fazer sucesso entre quatro paredes,há opções para deixar a lingerie como a clientela gosta: sensual, mas com conforto. Ao lado, da esquerda para a direita, lançamentos da Trifil, Matize, Darling, Upaman (underwear masculina) e Scala. No alto, sutiã de renda e cetim da Elegance