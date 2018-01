Uma vida plugada

Tecno-ansiedade, cyberpânico, tecnose, onlineaholics. A lista dos modernos transtornos psiquiátricos parece acompanhar o ritmo frenético dos catálogos de eletrônicos: quando se aprende o nome e a utilidade do mais novo brinquedinho do mercado, ele já ficou velho demais para figurar entre os lançamentos. Da mesma forma, enquanto os médicos começam a entender o que se passa pela mente de viciados em internet, mais ?tecnopatias? passam a instigar os especialistas no assunto. Populares nos Estados Unidos, perturbações mentais provocadas pela profusão de transistores, bytes, fios e botões ainda são pouco conhecidas no Brasil. Faz sentido: os atrativos virtuais, assim como grande parte das avanços tecnológicos, viraram mania por aqui quando já não eram novidade para muita gente. Questões sociais à parte, os brasileiros parecem dispostos a apertar o passo na corrida pelo universo high tech. No fim do ano passado, por exemplo, o número de usuários com acesso à internet em casa cresceu 5,4% em um único mês. A medição foi feita pela consultoria Ibope-NetRatings entre outubro e novembro de 2006. Curiosamente, a mesma pesquisa mostrou que o País ocupa o topo da lista de nações que mais tempo gastam com navegação online: foram 20 horas e quatro minutos diante do computador. Os Estados Unidos aparecem em terceiro, com 18 horas e dez minutos. Não é à toa que a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)teve de criar um serviço especial para tratar a dependência de internet. Ligado ao Departamento de Psiquiatria da Unifesp, o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (Proad) é o principal pólo de estudos sobre o uso patológico da internet no Brasil. Ali, o transtorno é classificado como uma dependência não-química, assim como jogo patológico, sexo patológico e compradores compulsivos. ?A diferença entre a dependência de internet e outros transtornos é que ninguém se dá conta de que isso é um problema e que há tratamento?, explica o coordenador do departamento de dependências não-químicas do Proad, Aderbal Vieira Jr. O tratamento dos onlineaholics no Brasil esbarra em uma questão cultural bastante específica: por aqui, possuir a engenhoca mais nova do mercado dá status, assim como ter acesso ao vídeo mais ?quente? da internet faz do sujeito uma pessoa antenada. ?Noto uma alteração cultural que vem ficando mais evidente nos últimos anos. Até quem não tem tendência a ficar dependente da internet passou a ficar mais tempo diante do computador. A declaração do imposto de renda é um bom exemplo disso. Ninguém fica preenchendo papel e pegando fila nos correios hoje em dia?, ressalta Vieira. Nos Estados Unidos, onde o vício virtual foi diagnosticado pela primeira vez - em 1994 - o transtorno já consta no Diagnostic and Statistical Manual da Associação Psiquiátrica Norte-americana, uma normatização que ainda não foi realizada no Brasil. Estima-se que entre 6% e 10% dos usuários de internet nos EUA tenham algum grau de dependência em relação a ela. O fenômeno tem feito tanto barulho que alguns médicos já pensam em medidas drásticas para conter o vício. O australiano Hubert Poppe, por exemplo, profissional especializado em tratamentos para toxicodependentes, chegou a sugerir que os sites tragam um aviso sobre os perigos do excesso virtual, a exemplo do que fazem os fabricantes de cigarros. O psicólogo norte-americano Larry Rosen, que há mais de 20 anos pesquisa os efeitos dos avanços tecnológicos no comportamento humano, criou a teoria da Tecnose. O termo, na verdade, define um padrão de comportamento similar aos dos fissurados por hardwares e softwares. Trata-se da compulsão por novidades tecnológicas em geral, como iPod, MP3, DVD, GPS e outros atrativos de um universo todo codificado em siglas. Rosen argumenta que o fascínio moderno por inovações tecnológicas se explica pela ausência de separação clara entre lazer e trabalho. Em um de seus artigos, divulgado pela especializada The National Psychologist, ele justifica sua teoria. ?A sociedade não aprendeu a dizer ?chega? à parafernália eletrônica. Isso cria a ilusão de que os seres humanos são capazes de desempenhar várias funções ao mesmo tempo, como computadores. Como o cérebro não suporta situações-limite por períodos longos, a pessoa logo sente os efeitos do tecno-estresse.? Para alguns estudiosos, a compulsão pelo reino dos botões é definida como tecno-ansiedade. O nome, na verdade, importa menos que os prejuízos em jogo. Para Wolney Lima Suica, de 22 anos, a fissura por lançamentos é sinônimo de problemas financeiros. Em menos de cinco anos, já teve mais de 30 celulares. ?Troco de aparelho todo mês. Cheguei a deixar contas sem pagar porque preferia comprar o celular novo. Meu recorde foi sete meses, tempo que fiquei com o primeiro celular?, conta. Rodrigo Ferreira Kannebley, de 34, é outro viciado confesso em tecnologia. Diz que já não se lembra como é passar a semana toda sem acessar internet ou usar celular. ?Não acredito nessa história de sair de férias e desligar do mundo, mas sou um viciado controlado. Gosto do assunto, mas já não sou impulsivo como antigamente. Com o tempo, percebi que a gente se frustra quando quer ter a última geração de tudo. Os aparelhos ficam velhos rapidamente?, opina. As tecnopatias preocupam os médicos porque podem camuflar outros transtornos. ?A internet, por exemplo, não tem poder em si mesma. Atraídas, as pessoas acabam se perdendo dentro dela por algum motivo. Muitas vezes, a pessoa não consegue sair de casa, tem síndrome do pânico. Outras vezes, tem dificuldades de relacionamento?, explica o especialista do Proad, Vieira Júnior. Retração em demasia parece ser o caso da estudante Maria Luísa Pauli, de 15 anos, que viu as notas despencarem quando ganhou o computador. ?Por ser muito tímida prefiro conversar pelo MSN, tenho vergonha de chegar perto de alguém para puxar assunto. Quando vi, estava viciada. Era uma das alunas que mais retirava livros na biblioteca e nem isso estava fazendo mais.? Enquanto hipnotiza alguns, a web aterroriza outros. Recente pesquisa realizada pela IBM com 700 internautas constatou que todos temem mais crimes virtuais que delitos físicos. Um dos líderes da IBM, David Mackey, tratou de achar um novo termo para descrever o fenômeno: cyberpânico. Ao que parece, o mundo das neuroses high tech também é espaço para os fissurados em inovações lingüísticas.