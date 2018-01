Uma roqueira londrina

Make de atitude. Gostou? Reproduza esse estilo no seu rosto e saia arrasando.

Enjoou do básico e quer experimentar um look moderno? Então, vá de rock runner, uma brincadeira com a personagem andrógina e super sexy do filme Blade Runner, clássico dos anos 1980. O maquiador Marcos Costa ensina o passo a passo da maquiagem dessa roqueira, que se destaca pelo contraste entre o preto e o rosa chiclete.

"O preto destaca os olhos e o rosa molda o rosto. A ideia é brincar e transformar tudo numa imagem atual e jovem", ensina o profissionalíssimo Marcos, que acaba de chegar de Londres, com muitas tendências e novidades em make up.

* Fotos: Danilo Apoena (shownd.com/daniloapoena)

1. PELE

Aplique a base líquida (Natura Aquarela) de textura bem suave e de cor idêntica ao tom da pele. Depois espalhe com um pincel largo ou com as pontas dos dedos sem esfregar. Uma boa base protege, mantém a hidratação da pele e deve possuir em sua fórmula filtro solar.

2. CORRETIVO

De preferência, aplique um corretivo no tom da pele depois da base (Touche Eclat Yves Saint Laurent). Já mulheres com olheiras devem optar por um tom um pouquinho mais claro. Espalhe com as pontas dos dedos em delicadas batidinhas.

3. PÓ COMPACTO

Espalhe o pó compacto (L’Oréal) com um pincel próprio em todo o rosto. Nada de exagerar na dose. Além de retirar o brilho, o pó fixa os produtos que serão usados depois.

4. MÁSCARA

Agora é a vez da máscara. Use uma preta (Natura Diversa) nos cílios inferiores e superiores. O produto abre o olhar e fixa os cílios postiços, que serão usados na sequência.

5. CÍLIOS

Nos cantos externos do olhos, use cílios postiços (Ikesaki). A cola deve ser transparente e o efeito, o mais enigmático possível. Para aplicá-los, use uma pinça ou os próprios dedos.

6. DELINEADOR

Ilumine o canto interno inferior dos olhos. Para isso, use um delineador pérola (Shu Uemura). Ele deixa o olhar mais aberto e ilumina a maquiagem.

7. DELINEADOR PRETO

Na pálpebra superior, aplique um delineador preto (Aquarela, da Natura) rente à raiz dos cílios. Deixe o canto externo mais grosso e com um leve arredondado. Já o canto interno fica mais fino.

8. DELINEADOR AZUL MARINHO

Na pálpebra inferior, faça um traço com delineador azul marinho (Chanel). Nos cantos externos, acompanhe o puxado, alinhando com a parte superior.

9. SOBRANCELHA PRETA

Para a roqueira ficar com mais personalidade, use um lápis preto nas sobrancelhas e marque bem o traço. A ideia aqui é deixar os fios bem pintados, valorizando apenas o formato e o contraste da maquiagem.

10. BATOM

Nos lábios, o batom rosa (38 de Aquarela, da Natura) não vai brigar com os olhos e o esmalte preto.